Sorgun'da 'Yerel Yönetimler ve Gençlik Katılımı Projesi' eğitimi yapıldı

Türkiye'nin farklı şehirlerinden Yozgat'ın Sorgun ilçesine gelen gençler 'Yerel Yönetimler ve Gençlik Katılımı Projesi' kapsamında bir araya geldiler.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Karaman Yarınlar İçin El Ele Derneği Koordinatörlüğünde, SORGED Sorgun Gençlik Derneği ve Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği ortaklığında hazırlanan Erasmus + Gençlik Programı KA347 Politika Reformuna Destek - Yapılandırılmış Diyalog programı kapsamında 'Yerel Yönetimler ve Gençlik Bölgesel Eğitimleri ve Zirvesi' adlı projenin ikinci eğitimi Sorgun'da gerçekleştirildi.

Amaçlarının genç bakışı yerel yönetimlerin tüm organlarına taşımak ayrıca, gençlerin yerel yönetime aktif ve bilinçli bir şekilde katılmasını sağlamak olduğunu söyleyen SORGED Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz,"Türkiye'de ki gençlerde aktif katılım ve aktif vatandaşlık kavramlarının desteği ile yerel yönetimlere katılım konusunda gençlerin bilgi, beceri ve tutumlarında pozitif değişim yaratmak ve gençlerin katılımının önemini bizzat gençlerin kendisi tarafından politika yapıcıların kendisine ulaşmasını sağlamak ve katılımcı gençlerin uzun dönemde yerel yönetici olabilmelerini sağlamaktır." dedi.

Uğuz, 26-27 Ocak 2019 tarihlerinde Ankara'da 110 gencin katılımıyla geniş kapsamlı bir zirve programı yapılacağını belirterek,"Zirve programına Yerel yöneticiler, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nden yöneticiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletvekilleri, bakanlar, bakan yardımcıları ve müsteşarlar davet edilecektir. Yaptığımız eğitimler sayesinde gençler hem yerel yönetimler, aktif vatandaşlık, aktif katılım konularında bilgi ve farkındalığı arttıracaklar hem de çevrelerine bu etkiyi yayma fırsatı yakalayacaklardır." diye konuştu.