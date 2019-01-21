Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi arasında hazırlanan protokol kapsamında Spor Vadisi'nin işletme hakkı süresiz olarak belediyeye devredilecek. Spor Vadisinin ismi Millet Parkı olarak değiştirilerek vatandaşın hizmetine sunulacak.

Yozgat'ta sosyal, kültürel ve sportif alanda ihtiyacın karışlanması için Yozgat Valiliği tarafından İl Özel İdaresi bünyesinde yaptırılan Spor Vadisi'nin işletme hakkı, Yozgat Belediyesi'ne geçiyor. Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi tarafından hazırlanan protokolün imzalanmasının ardından Spor Vadisi'ni süresiz olarak Yozgat Belediyesi işletecek.

Spor Vadisi'nin işletme hakkının süresiz olarak kendilerine devredileceğini açıklayan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan İHA muhabirine yaptığı açıklamada “Spor Vadisi Yozgat Valiliği'nin son dönemlerde yapmış olduğu güzel projelerden birisi. Sayın Valimiz Kadir Çakır, Spor Vadisi'nin valilik eli ile işletilmesinin zor olduğu kanaatiyle belediyemize devretmek istedi. Biz de uygun bulduk. Şu anda sayın valimizin görevlendirdiği görevliler ile belediyemizin park ve bahçeler müdürlüğü görevlileri ortak bir protokol üzerinde çalışıyorlar. Sözleşme hazırlanacak valimizin de onayından sonra Spor Vadisi Yozgat Belediyesi'ne devredilmiş olacak. Mevcut yapıyı tamamıyla süresiz olarak işletme hakkını Yozgat Belediyesi'ne devretmiş olacaklar. Biz de orayı Millet Parkı olarak devam ettirmek istiyoruz. Orada bütün aktiviteler aynı şekilde devam edecek sadece isim değiştirmiş olacağız. Spor Vadisi'nin işletmesini süresiz olarak almış olacağız. Tabi ki bu maddi ve insan kaynağı olarak belediyemize bir külfet getirecek ama neticede Yozgat'a yapılan her güzelliğin külfetine bakmadan destek olmalıyız. O yüzden de kısa bir süre içerisinde orayı devralmış olacağız” dedi.