S.S. Sorgun Yenilebilir Enerji Üretim Kooperatifi hizmet başladı

Yozgat'ın Sorgun'da yeni bir kooperatif daha hizmete başladı.

Sorgun'da kendi elektrik enerjisini üretebilecek ve ortaklarına bu imkanı sağlayarak yeni bir kooperatif daha hizmete girdi. S.S. Sorgun Yenilebilir Enerji Üretim Kooperatif Başkanı Kürşat Arslan, üretilen elektrik enerjisini uygun fiyatlarla ortaklarının kullanımına sunacaklarını belirterek “Dünyada 150 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan kooperatiflerin başarılı bir model olduğu tartışmasız kabul görmektedir. Bugün dünyada her 10 kişiden birisinin kooperatif ortağı olması, yaklaşık 250 milyon insana doğrudan veya dolaylı istihdam olanağı sağlamış olması, dünyanın en güçlü şirketleri arasında da kooperatiflerin yer almaktadır. Yaşamsal standartların ve giderlerin arttığı günümüzde giderlerimizin azaltılması hususunda kooperatifler ön plana çıkmaktadır. Birlikte ve ortaklaşa yapılan işlerde iş maliyeti ve riskleri ortaklar arasında paylaşılarak azaltılmaktadır. Kurduğumuz S.S. Sorgun Yenilebilir Enerji Üretim Kooperatifi sayesinde ortaklarımızın elektrik enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreterek, üretilen elektrik enerjisini uygun fiyatlarla ortaklarımızın kullanımına sunmaktır. Bütün ortaklarımıza ve Sorgun'a hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.