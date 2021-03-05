Tarihi çarşı hamamı hizmete açıldı

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait Aşağı Mahalle'de bulunan Tarihi Çarşı Hamamı hizmet vermeye başladı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki Tarihi Çarşı Hamamı restorasyon çalışmalarından sonra ihalesi yapılan, ancak hizmete açılmadan korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan Boğazlıyan Şehir Hamamı, yeni normalleşme sürecinde faaliyetine başladı.

Kişiye özel havlu, peştamal uygulaması ile hizmet veren tarihi Tarihi Şehir Hamamı'nda müşterilerin girişte HES kodları kontrol edilerek ateşleri ölçülüyor.

İşletme Sahibi Sinan Aktaş, “Elleri dezenfekte edilen ve galoş giyilerek içeriye alınan müşterilerin kendi havlu, şort, peştamalları getirmelerini tavsiye ediyoruz. Müşterilerimiz tarafından bunlar getirilmemişse kişiye özel paket veriyoruz. Türk hamamı ve saunaya metrekareye göre kişi içeri alıyoruz” dedi.

Şehir Hamamı'nda, kese, masaj ve sauna hizmeti verdiklerini anımsatan İşletme sahibi , Salı günü saat 10.00 - 17.00 saatleri arasında bayanlara diğer günlerde ise erkek müşterileri kabul ettiklerini anımsattı.