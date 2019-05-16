Tarihi eser kaçakçıları yakalandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ihbar üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 213 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Sorgun ilçesi Çiğdemli beldesi İncesu köyünde bir otomobilde tarihi eser olduğu duyumunu alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 172 adet sikke, 17 adet yüzük, 1 adet metal insan heykeli, 1 adet yılan başlı bilezik, 1 adet metal aslan heykeli, 1 adet metal kuş heykeli, 1 adet metal haç, 18 adet aplik olmak üzere toplamda 213 adet tarihi eser ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarihi eserlere el koyarken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.