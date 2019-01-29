İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi höyükte kaçak kazıya 2 tutuklama

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Azapbaşlı köyünde 2 bin 500 yıllık olduğu düşünülen Höyüktepe Tümülüsü’nde iş makinesi ile kazı yapan 3 şahıstan 2’si tutuklandı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Azapbaşlı köyünde 2 bin 500 yıllık olduğu düşünülen Höyüktepe Tümülüsü'nde iş makinesi ile kazı yapan 3 şahıstan 2'si tutuklandı.


Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Azapbaşı köyünde bulunan Höyüktepe Tümülüsü'nde iş makinesi ile kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan jandarma ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde kazı için kullanılan iş makinesini taşıyan tırı tespit etti. Araç ve şahıs bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Ömer Y, Hakan Y. ve Ceyhun Y.'yi gözaltına aldı. Ömer Y. ve Hakan Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Ceyhun Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Tarihi höyükte neden olunan tahribat köy sakinleri tarafından görüntülenerek gündeme getirilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.