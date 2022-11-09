Tarihi yapılar restore edilerek turizme kazandırılıyor

Yozgat'ın tarihi ve coğrafi güzellikleri ile dikkat çeken ilçelerinden biri olan Akdağmadeni'nde tarihi yapılar aslına uygun restore edilerek ülke turizmine kazandırılıyor.

Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan, tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan doğası, kültürü ve tarihi yapısıyla dikkat çeken Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması için çalışılıyor. İlçede tarihi yapıların restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlatılan çalışmalar doğrultusunda kamuya ait 13 tarihi binadan kilise, cami, eski askerlik şubesi, eski postane binası, eski hapishane gibi yapılar restore ettirilirken diğer eserlerin de restore ettirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

“İlçe merkezinde 13 tescilli yapı bulunuyor”

Akdağmadeni'nin tarihe yön veren bir ilçe olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Akdağmadeni'miz İç Anadolu'nun bozkırına inat yemyeşil sarıçam ormanlarının hakim olduğu, yine bin yıllık kalesi ile tarihe yön vermiş bir ilçe. 150-200 yıllık tarihi konaklarıyla, tarihi yapılarıyla ve ibadethaneleri ile tarihin doğayla buluştuğu bir yer. 1862 yılında belediye teşkilatı kurulan ve bu sene belediye teşkilatının 160. yılını yaşayan bir ilçe. İlçe merkezinde şu anda 13 tane tescilli yapımız bulunmakta. Yine tescil süreci devam eden binamız ve çalışmalarımız var. Bu çalışmalardan bu tarihi binaların 6 tanesinin restorasyonu ve restitüsyonu tamamlanmış şu an aktif kullanım durumunda. Bunlardan özellikle Akkonak, Akdağmadeni'nin en yoğun kullanılan alanlarından bir tanesi yine karşısında bulunan Sosyal Hizmetler binamız da aktif olarak kullanılan binalarımız arasında yer alıyor” dedi.

“Akdağmadeni'nde tarihi yapıları gün yüz güzüne çıkaracağız”

İlçedeki tarihi yapıların tamamının restore ve restitüsyonu için çalıştıklarını da belirten Başkan Nezih Yalçın, “En son Akdağmadeni'ndeki yapıların restorasyonu ve restitüsyonu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile görüşmemiz oldu. Restorasyon talebimizi kendisine ilettik. Yine Osmanlı Döneminde ‘Redif Kışlası' olarak kullanılmış yakın zamana kadar Akdağmadeni Lisesi olarak hizmet vermiş, eski Akdağmadeni Lisesinin ve cephanesinin arkasında bulunan cephaneliğin restorasyonu ile ilgili Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ile görüşüp buranın yatırım programına alınması ile ilgili taleplerimizi ilettik. İnşallah Akdağmadeni tarihi yapılarının tamamını restore edip halkımızın kullanımına ve dışarıdan gelen misafirlerimizin beğenisine sunmak için gayret ediyoruz. Bildiğiniz gibi Akdağmadeni'nin jeotermal kaynakları var. Yine kırsal ve eko turizm alanında Akdağmadeni ormanlarını değerlendirmek için önemli adımlar attık. Bunun üçüncü bir ayağı da Akdağmadeni tarihi yapılarının gün yüzüne çıkarılması ve vatandaşın beğenisini sunması olacaktır” şeklinde konuştu.