Tarım ve İnsan fotoğraf sergisi açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar Yozgat'ta sergilendi.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü fuaye salonundaki serginin açılışını Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, SGK İl Müdürü Bilal Keskin, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hasan Şenyurt birlikte yaptı. Daha sonra katılımcılar birlikte sergiyi gezdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, düzenlenen yarışmada dereceye giren fotoğrafların Yozgat'ta sergilendiğini söyleyerek “600 gönüllü fotoğrafçının bir araya gelerek ülke genelinde çekilen fotoğrafları jüri üyeleri tarafından beğenilmesi ile ortaya çıkan görüntü. Bunlar Türkiye genelinde il il gezdiriliyor. Geçen hafta Tokat'taydı. Bu hafta bizim burada, önümüzdeki hafta da Sivas'ta sergilenecek. Türkiye'de özellikle insanları biraz daha böyle tarımın üzerindeki duygusal bağları ortaya koymak adına yapılan bir çalışma” dedi.