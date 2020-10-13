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Taşkın sel suyu kanalları temizleniyor

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde belediye ekiplerince ilçe merkezinde bulunan sel taşkın kanallarında temizlik ve kanal açma çalışmaları devam ediyor.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde belediye ekiplerince ilçe merkezinde bulunan sel taşkın kanallarında temizlik ve kanal açma çalışmaları devam ediyor.


Sarıkaya Belediyesi iş makineleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel, taşkın tehlikesi arz eden su kanallarının temizliğine önem verdiklerini söyledi.


Çevre temizliği ve insan sağlığı için su kanallarının risk oluşturduğunu aktaran Açıkel, “DSİ'ye ait sel taşkın koruma kanallarının çevresine tel çekildikten sonra kanala çöp atma gibi olumsuz davranışlar azalmıştı. Fakat kanal içerisindeki ot ve yosun birikintileri hem görüntü açısından hem de çevreye verdiği zarar açısından olumsuzluk gösteriyordu. Kanaldaki yosun ve diğer kalıntılar sivrisinek üremesine sebep oluyor, çevreye sağlık açısında olumsuzluk saçıyordu. Bize gelen vatandaşlar ve telefonla arayan vatandaşların talebi doğrultusunda kanal temizliğini yaptırıyoruz. Belediye temizlik hizmetlerindeki görevli arkadaşlarımız işlerini titizlikle yapıyor. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum” dedi.

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