Tatbikatı gerçeği aratmadı

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulunda personel tahliye ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Yerköy İtfaiye Müdürlüğü öncülüğünde 450 öğrenci ve 43 personelin katıldığı yangın tahliye tatbikatı 2,5 dakikada tamamlandı. İtfaiye müdürlüğü ekiplerince 3. katta mahsur kalan bir personelin kurtarma işlemi başarı ile gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatının ardından ise itfaiye ekipleri öğrencilere okulun bahçesinde olası bir yangına karşı söndürme teknikleri gösterdi. Daha sonra öğrencilere yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı.

Tatbikatın ardından da okulun çok amaçlı konferans salonunda İl AFAD Şube Müdürü Abdülkadir Karakoç tarafından öğrenciler ve okul personelleri afet konusunda bilgilendirildi. İl AFAD müdürlüğünde görev yapan Endüstri Mühendisi Dursun Yılmaz ise afet bilinci ve farkındalık ile ilgili sunum gerçekleştirdi.