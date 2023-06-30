Tevhid Cami ibadete açıldı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde 2 bin 500 kişilik Tevhid Camii ibadete açıldı.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 2 bin 500 kişilik Tevhid Camii ibadete açıldı.
Çekerek ilçesinde AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın katılımıyla Cuma namazıyla ibadete açılan cami, ilçe halkının istifadesine sunuldu.
Caminin açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Oktay, “Tevhid camimizin Çekerek ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Caminin açılışına Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Müftüsü Ali Gülden ve vatandaşlar katıldı.