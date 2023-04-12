TKDK İl Koordinatörü Türker: "836 projeye 477 milyon hibe sağlandı"

Tarım ve Orman Bakanlığınca Yozgat'ta IPARD 3 çağrı dönemi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TKDK İl Koordinatörlüğünün de katkılarıyla bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, katılımcılara IPARD 3 çağrı dönemi ile ilgili bakanlık uzmanları tarafından bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen toplantıda proje faaliyetleri hakkında bilgilendirme de bulunan TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, 2011-2023 yılları arasında 836 projeye 477 milyon hibe sağlandığını söyledi. Bu hibenin 342 milyonunun yatırımcılara ödendiğini belirten Türker, 135 milyon liranın ise ödeneceğini bildirdi. Türker, hibeler sayesinde ise 881 milyon liralık yatırım yapıldığını ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ise TKDK'nın dışında Tarım ve Orman Müdürlüklerinin de Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projelerinin bulunduğunu belirterek genel bütçede üreticileri desteklediklerini söyledi.

Tanıtım ve bilgilendirme toplantısının ardından yapılan genel değerlendirme sonrasında bakanlık uzmanları tarafından katılımcıların soruları cevaplandırılarak toplantıya son verildi.