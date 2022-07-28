TMO'da buğday ve arpa alım taban fiyatları belirlendi

Yozgat'ta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), arpa ve buğday alım taban fiyatlarını belirledi. Buna göre arpa fiyatı destekle birlikte 6 lira 20 kuruş, ekmeklik buğday 7 lira 45 kuruş, makarnalık buğday ise 7 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

2 Ağustos itibariyle Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde buğday ve arpa alımı yapacaklarını söyleyen Yozgat TMO Baş Müdürü Hasan Öztürk, “Yozgat bölgesinde verim gayet iyi, bereketli bir yıl geçiriyoruz. Bu yıl Yozgat bölgesinde ortalama 350 bin ton buğday ve arpa alımı hedefliyoruz. Çitçimiz arpasını buğdayını TMO'ya gönül rahatlığı getirebilir ve devlet güvencesiyle en yüksek fiyattan ürününü satabilir.” dedi.

Buğday ve arpa alım taban fiyatlarını da açıklayan Öztürk, “TMO arpa fiyatı destekle birlikte 6 lira 20 kuruş, ekmeklik buğday 7 lira 45 kuruş, makarnalık buğday 7 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Çitçimiz destek pirimi almak için en son 31 Ağustos'a kadar TMO'ya ürününü teslim etmek ve müstahsilini 16 Eylül'e kadar İlçe Tarım Müdürlüklerine vermek zorundadır. Aksi takdirde destekten faydalanamayacak. Ofis çitçimizin bütün ürünlerini almaya taliptir. Yeter ki çitçimiz üretsin” diye konuştu.

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı ise buğday ve arpa alımlarında ilçede vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için randevu almaları gerektiğini söyleyerek randevu alamayan vatandaşlara da yardımcı olabileceklerini ifade etti.