TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir arada

Mıntıka Mahallesi'ne yapılacak olan 2+1 ve 3+1 olmak üzere 708 konutun hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi öncesinde TOKİ konutları için toplam 3 bin 599 başvuru alındı. Bunlardan bin 846 kişi 2+1 konutlar için, bin 753 kişi ise 3+1 konutlar için başvuruda bulundu. Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonrası 2+1 konut için 524 kişi, 3+1 konutlar için ise 184 kişi hak sahibi olmayı başardı.

Kura çekimi sonrası ev sahibi olduğunu öğrenen vatandaşların bazıları gözyaşlarına engel olamazken, bazı vatandaşlar da yakınlarını arayarak mutlu haberi verdi. Ev sahibi olduğunu öğrenince gözyaşını tutamayan Osman Bozkurt, adını duyunca çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Devletimize milletimize Allah çok versin. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah olmayanlara da ev versin. Herkese ev aldım kendime alamamıştım Allah da bugün bana ev verdi” dedi.

Kurada kendisine ev çıkan Zeynep Fakılı da yaptığı açıklamada, “Allah evi olmayanlara da ev versin. Herkesi kiradan kurtarsın, kimseye de muhtaç etmesin. 6 tane çocuk gelin ettik, karnımızı zor doyurabildik, ancak çocuklara yetişebildik. Evi hiç umut etmiyordum. Allah olmayanlara da nasip etsin” şeklinde konuştu.

Öte yandan, projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra toplu konut idaresince ilan edilecek tarihte ‘Konut Belirleme Kurası' çekilecek. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar, idarenin belirleyeceği ve ilan edeceği Halk Bankası A.Ş.'nin Yozgat şubesinde gayrimenkul satış sözleşmesi imzalayacak. 2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borç bitene kadar devredemeyecekler.

Ayrıca hak sahibi belirleme kurasında asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar, başvuru bedellerini Ramazan Bayramı'ndan sonra Halk Bankası A.Ş. yetkili şubelerinden geri alabilecekler.