İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü

Yozgat’ın Çorum ve Tokat illeri güzergahında olan Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyü girişinde toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü.

Yozgat'ın Çorum ve Tokat illeri güzergahında olan Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyü girişinde toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü.


Yolun alt kısmında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaklaşık 50 metrelik bölümde yarım metreye ulaşan çökmeler oluştu. Çökme sonrası yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.


Çöken yolda karayolları ekipleri önlem alarak uyarıcı levha astı. Trafik akışı ise tali yoldan sağlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.