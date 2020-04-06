Torun hasretlerini görüntülü görüşme ile gerçekleştiriyorlar

Yozgat'ta korona virüs nedeni ile sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, torunları ile özlemlerini görüntülü telefonla görüşerek gidermeye çalışıyor.

Ülke genelinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olduğu için ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar, torunları ile olan özlemlerini görüntülü görüşmeyle gideriyor. Büyüklerin ekranlara sığmayan sevgileriyle karşılaşan çocuklar, dedelerinin ve ninelerinin halini hatırını sorup dışarı çıkmamaları konusunda çağrıda bulunuyor.

“Evde kal” çağrısına uyarak sokağa çıkmayan Yozgatlı emekli öğretmenler Yakup ve İnci Arslan çifti de torun hasretini telefon ile gidermeye çalışıyor.

Torunlarıyla telefonda görüntülü olarak görüşen İnci Arslan, “Torunlarımızı çok özlüyoruz. Onların sağlığı için evde kalmayı tercih ediyoruz ve telefonla görüntülü olarak görüşüyoruz. Kurallara uyuyoruz. Sevgimiz baki, hiç bitmiyor. Özlemleri çok ama görüntülü telefonla bir nebze olsun bu özlemi gideriyoruz. Ama evimizde kalıyoruz onların ve kendi sağlığımız için” dedi.

Torunlarının ve kendi sağlıkları için evde kaldıklarını anlatan Yakup Arslan ise, “Korona virüse kapılmamak için evdeyiz. Ancak torunlarımızı çok özlüyoruz. Onlara olan özlememizi görüntülü telefonla gideriyoruz. Günde 5 kez onları arıyoruz özlemimizi bu yolla gideriyoruz. Çok özlememize rağmen evde kalıyoruz, kurallara riayet ediyoruz. Torunlarımızla kesinlikle irtibatımızı kesmiyoruz. Onlarla görüntülü olarak görüşüyoruz, özlemimizi gideriyoruz” dedi.

Telefonla dede ve anneanneleri ile görüşen çocuklar ise onları çok özlediklerini dile getirerek kendilerine dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulunuyor.