Trafik parkında eğitimler başladı

Yozgat Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan program dahilinde öğrenciler, okulda teorik ve görsel eğitim aldıktan sonra trafik eğitim parkında hazırlanan minyatür piste, görevli ekiplerce uygulamalı trafik eğitimi alıyor.

Eğitim parkına gelen öğrenciler, temel trafik eğitimi, sosyal medya kullanımı, Siberay ve siber suçlar nelerdir, AFAD nedir ve Afed ve Acil durumlarda neler yapılmalı, 112 Acil Çağrı numarası nedir ve nasıl aranır, nasıl yardım istenir, kendimizi tanımadığımız kişilerden nasıl koruruz, size zarar verecek kişileri gördüğünüzde çığlık atın gibi konularda uygulamalı trafik eğitimine tabi tutuluyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere yönelik eğitimler, ilerleyen günlerde de sürecek.