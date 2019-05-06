Türk motif ve desenleri ellerinde hayat buluyor

Yozgat Fatma Temel Turhan Ortaokulu öğrencileri Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar gelen Türk motif ve desenlerini ipek kumaş, kıyafet, yastık ve kilimlere uyarlayarak kullanıma hazır hale getiriyorlar.

Türk kültürünü Yozgat'ta tanıtmak amacıyla Türkistan'dan Anadolu'ya adlı proje gerçekleştiren Fatma Temel Turhan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, su yolu, kurt izi, kurt ağzı, akrep, koçboynuzu, eli belinde gibi Türk motif ve desenlerini tahta baskı ve kumaş boyası ile kilim, şal, başlık, yastık, kıyafet gibi günlük hayatta kullanılan ürünlere işliyor. Öğrenciler, Teknoloji Tasarım Öğretmenleri Zeynep Çınar Zararsız öncülüğünde derste tahta baskı ve kumaş boyası kullanarak Türk desenlerini ipek kumaş üzerine işliyorlar. Daha sonra işlenen kumaşlar yastık kılıfı, şal, kilim gibi ürünlere dönüşüyor. Bu ürünler modern hale getirilerek çağımıza uyarlanıyor ve kullanıma hazır hale geliyor.

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Zeynep Çınar Zararsız amaçlarının Türk kültürünü Yozgat'ta tanıtmak olduğunu söyleyerek, “Atölyemizde Türkistan'dan Anadolu'ya adlı bir proje gerçekleştirdik. Bu projede Türk kültürünü Yozgat'a ve Türkiye'ye tanıtmayı hedefliyoruz. Projemizin amacı var olan takı aksesuar, motif ve desenleri modernize ederek çağımıza uyarlamaktır. Atölyemizde de bunlara yönelik çalışmalar yaptık. Öğrencilerimiz çalışmalarını yaparken başlarına takmış oldukları bayan başlıklarını kendileri tasarladı. Kırgız desenlerini, eski Anadolu motiflerini konu aldık. Daha sonra kilimlere, şallara, yastıklara modernize ederek uyarladık ve kullanıma hazır hale getirdik” dedi.

Esma Nur Erol isimli öğrenci ise, “Bizim projemizin amacı Türk kültüründe var olan takı, aksesuar, giyim ve kuşamını modernize edip çağımıza uyarlamaktır. Biz kendi okul imkanlarımızla atölyemizde yapmış olduğumuz kıyafetleri, başlıkları, baskı ve motifleri inceledik ve bunları daha modern hale getirerek kullanıma sunduk” şeklinde konuştu. Sebiha Sare Uyanık da, “Biz yastıklarımıza motifleri, Türk desenlerini işledik eli belinde su yolu koç boynuzu Kırgız deseni gibi motifler işledik. Bunların her birinin bir anlamı vardı. İnsanlar duygularını kilimlere yastıklara döküyorlardı biz de bunları yaşatmak için böyle bir proje yaptık” ifadelerini kullandı.