Türk Ocağından kermes

Düzenlenen kermese, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'nin eşi Nagihan Köse, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'un eşi Ümit Yeşilyurt, MHP İl Başkanı Ferhat Altan, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Ülkü Ocakları Yozgat Şube Başkanı Turan Karakuş, Türk Ocağı Yozgat Şube Başkanı Nefise Yüksek ve davetliler katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Türk Ocakları Yozgat Şube Başkanı Nefise Yüksel, Bu gün burada birlik ve beraberlik içerisinde bulunuyor olmamızın kıymeti, biliniz ki Yalnızca bu atmosferle sınırlı olmadığını söyledi.

Başkan Yüksel “ Türkiye, gerçekten de kritik bir dönemeçtedir Ancak etrafımızda olup bitene seyirci kalmamıza kesinlikle izin vermeyen tarihimiz ve Coğrafyamızın gereklerini yerine getirmek de millet olarak bizlere farzdır. Ordumuzun şanlı harekâtında, devletimizin yanındayız! Politik görüşümüz ne olursa Olsun Devletimizin ve Ordumuzun yanında olmak, milli bir görevdir. Bunun bilinci ile Hareket ederek demokratik siyaset içinde görüş farklarımız olsa dahi, dışarıdan; bizi ve Ekonomimizi tehdit edebilecek herhangi bir yaptırım olduğunu asla kabul etmeyiz ve Haddini aşan her tehdidin bizi birbirimize daha da bağlayacağını herkesin bilmesini isteriz. Unutmamalıyız ki, bu topraklar ihaneti, gafleti ve boş vermişliği kaldırmaz! Yüzlerce yıl önce Türk'ü sindirmek isteyen zihniyet bugün de kendini geri çekmiyor Elbette. Düşman isimleri değişiyor fakat görevleri değişmiyor maalesef. Şükürler olsun ki, Bu dönemeçten de alnımızın akıyla çıkmak adına, sorumluluğu üstlenme görevi biz Türk Milliyetçilerindedir! Sağlam durmak, güçlü olmak ve birlik ve beraberliğimize en ufak söz Söyletmemek zorunda olduğumuzu, bu coğrafyanın kaderi olan daha Önceki deneyimlerimiz gereğince biliyoruz. Milli devlet, üniter yapı, bizim Kırmızı Çizgimizdir, coğrafyamızın gereklerini yerine getirmek de millet ve devlet olarak üzerimize Farzdır. Yüce Türk milleti, her ne yapılması gerekiyorsa bunu yapacak güçtedir. Yüce ordumuzun, Barış pınarı harekâtında muzaffer olmasını diliyoruz ve her türlü görev ve sorumluluğa Açık olduğumuzu bir kere daha belirtmekten şeref duyuyoruz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle. Bu vesile ile birlik ve beraberliğimizin en büyük göstergesi olan, dünyaya bunu İspatladığımız, Cumhuriyetimizin 96. Yıl dönümünü kutlarım. Başkomutan Atatürk'e, silah Arkadaşlarına, Barış Pınarı harekâtında şehit olan askerlerimize ve tüm şehitlerimize Cenab-1 Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Düzenlenen kermesin geliri eğitim için kullanılacak.