Türk ve Dünya Tarihi eserlerinin maketlerini yaptılar

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Tarih öğretmeni Burcu Yılmaz öncülüğünde ‘Geçmişin İzinde Türk ve Dünya Yapılarını Tanıyorum' projesi kapsamında ülkelerin ve şehirlerin simgesi haline gelen kültürel mirasları maket haline dönüştürdü. Bu proje ile öğrenciler, kültürel yapıların özelliklerini, nerede olduğunu ve hangi amaçla yapıldığını görerek öğreniyor. Türk ve Dünya tarihindeki önemli eserleri 3 boyutlu maketlere yansıtan öğrenciler hem derste konuları daha iyi anlıyorlar hem de öğrencilerin bu eserleri unutmamaları amaçlanıyor. Öğrenciler tarafından yapılan Anıtkabir, Çin Seddi, Mevlana Türbesi, Sultan Ahmet Cami gibi birçok eser okul içerisinde kurulan müzede sergileniyor.

Nazife Bulut isimli öğrenci yaptığı açıklamada, “Bu maketler sayesinde geçmişimizi öğrenmiş olduk. Mesela yapıtlarımızın nerede olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Bunları öğrenmiş olduk. Şehirlerini, ülkelerini öğrenmiş olduk. Mesela ben Anıtkabir'i yapmıştım, İsmet İnönü'nün mezarı da varmış içerisinde bunu bilmiyordum onu da öğrenmiş oldum. Benim için çok faydalı oldu” dedi.

Tarih Öğretmeni Burcu Yılmaz ise Projemizin adı ‘Geçmişin İzinde Türk ve Dünya Yapılarını Tanıyorum' Bu projedeki amacımız öğrencilerimizin kültürel yönden gelişimine destek olmak. Aynı zamanda Türkiye'deki ve dünyadaki somut olan kültürel miraslarımızdan anıtlar ve mimari yapılar hakkındaki bilgilerini ve farkındalıklarını artırmayı hedefledik. Bu projenin yapımında öğrencilerimiz tamamen aktif rol üstlendiler. Kendileri seçtiler çalışmak istedikleri mimari yapıları. Bu yapıları yaparken hem yapının özelliklerini hem mimarını hem de hangi amaçlarla yapıldığını ve dünyanın ya da Türkiye'nin neresinde olduğu konusunda fikir sahibi oldular. Yani projemizin amacına ulaştığını gördük ve gözlemledik” şeklinde konuştu.