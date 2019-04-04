Türkiye şampiyonasında Yozgat'ı temsil edecek

Yerköy Kaymakamı Ali Ada, Bursa'da yapılacak Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Yozgat'ı temsil edecek olan Yerköy Reşat Akyön İlkokulu 3/B sınıf öğrencisi Ece Bilge Yariçi'ye başarı dileklerinde bulundu.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi” kapsamında yapılan görsel alandaki yarışmalarda il birincisi olan Yerköy Reşat Akyön İlkokulu 3/B sınıf öğrencisi Ece Bilge Yariçi, Yerköy Kaymakamı Ali Ada'yı makamında ziyaret etti. Kaymakamı Ada, Bursa'da 27 Nisan'da düzenlenecek Türkiye Geneli Akıl ve Zekâ Oyunları Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Yariçi'yi tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

Yerköy Kaymakamı Ali Ada yaptığı açıklamada, “Öğrencimiz Ece Bilge Yariçi, Bursa´dan Türkiye 1.si olarak dönmesi için daha dikkatli olması gerekiyor. Öğrencimize 27 Nisan 2019'da Bursa´da yapılacak Türkiye Finali için başarılar dilerim” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç ise yaptığı teşekkür konuşmasında “Bizler de okul idaresini, öğretmenlerimizi ve öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.