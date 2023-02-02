Türkiye, Unesco Dünya Miras Geçici Listesi'nde dünya birincisi

Dr. Öcal Oğuz, Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan 84 kültürel mirasıyla dünya birincisi olduğunu söyledi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından düzenlenen “UNESCO 6. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu ve Somut Olmayan Kültürel Miras Kuşaklar Arası Aktarımı” programı Yozgat'ta başladı. Yozgat Çamlığı Milli Parkında bulunan bir otelin konferans salonunda başlayan programa katılan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde 19, Dünya Miras Geçici Listesi'nde ise 84 kültürel mirasının bulunduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin geçici listede dünya birincisi olduğunu ifade etti. Programa Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı,

Yozgat ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve çok sayıda öğretmen katıldı.

19 mirasa sahibiz

Türkiye'nin birçok medeniyete beşiklik ettiğini belirten Oğuz, “Ülkemizin hem somut hem de somut olmayan kültürel miras olarak büyük bir zenginliği var. Zira biz Türkiye olarak hem Asya'ya hem Avrupa'ya hem Ortadoğu ve Afrika'ya hem de kuzeye doğru açılan büyük bir kapıyız Anadolu olarak. Bu bakımdan da yüzyıllar, bin yıllar boyunca pek çok medeniyete de beşiklik etmişiz. Bu nedenle de çok zenginiz. Bu zenginliğimiz 1972 yılında UNESCO tarafından kabul edilen dünya kültürel ve doğal mirasın korunmasına dair sözleşme ve 2003 yılında kabul edilen somut olmayan kültürel mirasın korunmasına dair sözleşme açısından baktığımızda aslında bulunduğumuz listelerde bulunduğumuz yerle miras zenginliğimiz tam ölçüşmüyor. 72 yılında kabul edilen sözleşmeye biz 1983 yılında taraf olmuşuz. 83 yılına kadar hiçbir eylemimiz ve bu listelere önerimiz olmamış. 83 yılından sonra da bize verilmesi mümkün olan hakları ve kotaları yeterince kullanmamışız. Bu nedenle de bugün dünya miras listelerinde örneğin Avrupa'da coğrafya bakımından bizden daha küçük miras ve zenginlik bakımından bizden görece az olması gereken ülkelerin 50-60 mirası listede varken biz de 19 mirasa sahibiz. Bunun da büyük çoğunluğu son 12 yılda kaydedildi bunu da unutmamak lazım. Bu bakımdan bizim daha fazla çalışmamız ve her yıl bize tanınan kotaya ve hakka uygun olarak bir mirasımızı daha uluslararası toplumla buluşturmamız lazım” dedi.

Geçici listede 84 kültürel miras var

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 84 kültürel mirasla da dünyada birinci sırada olduğunu söyleyen Oğuz, “Tentetif liste dediğimiz yani geçici liste denilen bir listesi var. Dünya miras listesinin orada da şu anda dünyanın en fazla mirası olan ülkesiyiz, 84 mirasımız orada. Bunlardan birisi de biliyorsunuz Sarıkaya'daki Roma Hamamımız bu listede yer alıyor. Dileriz bu 84 mirasın teorik olarak her yıl bir mirasımızı sunabilsek 84 yıl sonra tamamı kabul edilebilecek. Ama 70'li yıllarda olsaydı bunlar eminim ki daha kolay geçici listeye girerdi. O dönem her yıl 3-4 miras kabul ettiren ülkeler vardı, biz de kabul ettirebilirdik” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Yozgat Valisi Ziya Polat, Dr. Öcal Oğuz hediye takdiminde bulundu.