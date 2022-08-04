Türkiye'de ender camilerden biri, restore çalışmaları sürüyor

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde ahşap işlemeleri, nakışları, yoğun tavan süslemeleri ile Türkiye'de ender camilerden biri olan Tokmak Hasan Paşa cami, restore edildikten sonra yeniden ibadete açılacak.

Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 249 yıldır ayakta duran ve ahşap süslemeleriyle dikkat çeken Tokmak Hasan Paşa camide restore çalışmaları başladı. 1773 yılında Çerkez Mehmet Bey tarafından inşa ettirilen caminin onarımı, 1895 yılında Tokmak Hasan Paşa tarafından yaptırıldı ve ismi de camiye verildi. 249 yıldır zamana direnen cami, 2005 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla koruma altına alındı. Son 3 yıldır ibadete kapalı olan camide, haziran ayı itibariyle restore çalışmaları başlatıldı.

"Çok özel bir cami"

Yozgat Valisi Ziya Polat'ta restorasyon çalışmaları devam eden tarihi camide incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yozgat'ımızın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya çalıştıklarını söyleyen Vali Polat, “Geçtiğimiz yıl burayı ziyaret etmiştik, camimizin son halini görmüştük. Sağ olsun devletimiz ödeneği aktardı, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz iadesini yaptı. Müteahhidimize burayı teslim etti. İnşaatın devam eden aşamasını yerinde görmek için buraya geldik. Herhangi bir sıkıntı yok. 11. ayda teslim sözümüz bitiyor ancak müteahhidimiz daha erken bitireceğini söylüyor. Burası çok özel bir cami, içerisindeki ahşap işçiliği, resim ve boyama işçiliği yönündün çok özel bir cami. İnşallah burayı hem vatandaşımızın hizmetine kazandırmak hem de Yozgat'ımızın tarihi, kültürel tanıtımını sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

"Bittikten sonra ibadete açılacak"

Ecdat yadigarı caminin biran önce hizmete açılması için beklediklerini belirten köy halkından Bekir Bağdat ise, “Burası 250 yıllık tarihi bir cami. Burası epeydir kapalıydı, burada namaz kılamıyorduk. Şimdi restore ediliyor. Caminin motifi, süslemesi çok güzel, tadilatı yapılıyor ve bittikten sonra ibadete açılacak. Biz de burada namazımızı kılacağız, ibadet edeceğiz” şeklinde konuştu.

Köy halkından Ömer Kaya da, “Biz bu tadilatı çoktan beri bekliyorduk. Şimdi camimiz restore oluyor, çok memnunuz, devletimizden Rabbim razı olsun. Uzun zamandır halk bu camide ibadet yapamıyordu, köyümüzün cemaati çok fazla İnşallah burası açılacak ve burada ibadetimizi tekrardan yapacağız.” ifadelerine yer verdi.