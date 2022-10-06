Turşuluklar pazar tezgahlarını süslüyor

Yozgat'ta kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan turşuluklar, pazar tezgahlarını süslemeye başladı.

Yozgat'ta her hafta kurulan semt pazarında turşuluk ürünler tezgahlarda yerini almaya başladı. Kışlık turşu hazırlığına giren vatandaşlar, kornişon, biber, acur, havuç ve lahana alışverişinde bulunuyor.

Turşuluk ürünlerin fiyatları ise bu yıl kornişon 15 ila 30 lira, biber 25 lira, havuç, kelek ve acur 15 liradan satışa sunuluyor.

Turşuluk ürünlere talebin yoğun olduğunu söyleyen Semt Pazarı esnaflarından İsmail Kamışçık, “Turşuluk ürünlerimizi satmaya başladık. Turşular kurulmaya başlandı. Ürünlerimizin yerli ve taze. Vatandaşlarımız güvenerek alıyor. Ağırlıklı olarak süs biberi, acı biber, kornişon ve acur satılıyor. Vatandaşlar bu malzemelerden turşu yapıyor ve kışın sofralarda bu turşular tüketiliyor. Vatandaşlar turşuluk için pazara geliyor. Satışlarımız gayet iyi.” dedi.

Turşu yapmanın zamanının geldiğini belirten Nurten Cansever isimli vatandaş ise “Kış ayı için turşuluk aldık. Çünkü zamanı geldi artık turşunun. Fiyatların ineceği, çıkacağını bilemeyiz ama mecbur turşuluğumuzu alıp turşumuzu kış için kuracağız. Her sene turşumu kendim kurar ve afiyetle tüketiriz.” şeklinde konuştu.