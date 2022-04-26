TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: “Veteriner hekimler de sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmeli”

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün görev yaptığı mezbahada bıçaklanarak öldürülen veteriner hekim Volkan Lale'nin cenaze törenine katılan Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, daha sonra Yozgat Veterinerler Odası'nda basın açıklaması yaptı.

Türk veteriner hekimleri açısından acı bir güne uyanmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Eroğlu, “Baştan beri veteriner hekimlerin hayatları risk altındadır demiştik. Bugüne kadar yaşanan olaylar da darp sonucu ağır yaralanmalar yaşandı. Önlem alınmadığı takdirde saldırılar hayatlara mal olacak dedik. Bu şiddetin artarak devam etmesinden korkuyoruz demiştik. Sorgun'da yaşanan acı olay bir cana mal oldu. Acımız büyük, söz bitti. Korkulan oldu. O daha genç yaşında nereden bilebilirdi ki görevi sırasında katledilerek sevdiği ailesinden mesleğinden kopartılacağını. Artık bunları diyemiyoruz. Çünkü veteriner hekimler sağlıkta şiddet yasası kapsamı dışında olduğu sürece bu hadiseler artarak devam edecektir. Ne ilk ne de son olacaktır. Sözler henüz bitmeden tedbir alınırsa canlar kaybedilmeyecektir. Bu konuda ağır yaptırımlar uygulanmadıkça şiddet şiddeti doğuracaktır. Herkesin sorumluluğunu bir kez daha haykırıyor, ilgili makamları sağlıkta şiddet kapsamı için göreve çağırıyoruz” dedi.

“Veteriner hekimler de sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmeli” diyen Eroğlu, mezbahalarda ve gıda denetimi yapılan tüm hizmetlerde kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesi gerektiğini aktararak, “Ülkemizdeki tüm veteriner hekimler bu insanlık dışı olay karşısında infial halindedir. Meslektaşımız Yozgat Veteriner Hekimleri Odası önceki Başkanımız, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı'nın Yozgat ili temsilcisi Volkan Lale'ye Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, gözü yaşlı eşine, çocuklarına ve sevenlerine sabır ve metanet diliyoruz. Camiamızın başı sağ olsun. İçimiz yandı. Üzgünüz, çok üzgünüz” şeklinde konuştu.