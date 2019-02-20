Umreciler dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Yozgat'tan kutsal topraklara umre ibadetini gerçekleştirmek için gidecek olan vatandaşlar, Bilal Şahin Külliyesinden dualarla uğurlandı.

Kutsal topraklara gidecek umreciler, yakınları ve çok sayıda vatandaş Bilal Şahin Külliyesinde bir araya geldi. Uğurlama öncesinde okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından umreciler, helallik alarak toplanma yeri olan Ankara'ya hareket etti.

Yozgat'tan ikinci kafilenin uğurlanmasına katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır,"İnşallah sağlıklı sıhhatli bir şekilde hac görevinizi yerine getirerek tekrar sevdiklerinize kavuşursunuz. Gittiğiniz kutsal topraklarda ülkemizin birlik ve beraberliği için, sevdikleriniz için, bizler için dua edin. Allah şimdiden ibadetlerinizi kabul etsin. Yolunuz açık olsun. Allah gitmek isteyen tüm kardeşlerimize nasip etsin." dedi.

Okunan ezanın ardından umreciler kutsal topraklara uğurlandı.