Üreticiler zirai dona karşı uyarıldı

Dr. Servet Aras, kentte son günlerde etkili olan yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle çiçek açan meyve ağaçlarında zirai dona karşı üreticileri uyardı.

Yozgat'ta son günlerde etkili olan yoğun kar nedeniyle erken çiçek açan meyve ağaçlarında zirai don riskiyle karşılaşılabileceğini belirten Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Aras, üreticilerin dona karşı dikkatli olmasını istedi.

Soğuk havanın erken çiçek açmış bitki türlerinin bir kısmına zarar verebileceğini söyleyen Aras, "Son 2 gündür havalar çok soğudu, gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Don riski bulunmaktaydı. Yozgat gibi illerin birçoğunda ılıman iklim meyve ağaçları yetiştirmekteyiz. Genel olarak ılıman iklim meyve ağaçlarımız soğuğa, dona karşı dayanıklıdır. Fakat bazı dönemlerde farklı dokuları, organları, çiçekleri, tomurcukları soğuğa ve dona karşı hassastır. Gerekli tedbirler alınabilir. Üreticilerimizin çukur bölgelerde bahçe tesis etmemeleri gerekir. Don çünkü ilk önce çukura çöker, onun dışında soğuk bölgelerde geç çiçek açan meyveleri öneriyoruz, dona yakalanma olasılığı az olur. Onun dışında meyve bahçesinde saman gibi materyallerle ateş yakılarak bitkiler dona karşı korunabilir" dedi.