Üretilip paketlenen ilk ürünler deprem bölgesine gönderilecek

Akdağmadeni Belediyesi tarafından “Üretken Belediyecilik, Üreten Akdağmadeni” anlayışıyla gerçekleştirilen projelerden bir tanesi daha tamamlandı. Akdağmadeni Belediyesi Paketleme Tesisi tamamlanarak faaliyete geçti.

Akdağmadeni topraklarında yetişen kuru bakliyat çeşitleri başta olmak üzere marmelat, reçel, Akdağmadeni Salebi, kadın kooperatifi tarafından üretilen ürünler, baharat çeşitleri, şeker ve toplamda 78 farklı ürünün paketlenmesi bu tesiste yapılacak. Paketlemesi yapılan ürünler kısa süre önce tescil işlemleri tamamlanan ‘'Akdağlardan Gelen Lezzet'' sloganıyla duyurusunu yapılan ‘'GUPSE'' markasıyla birlikte raflardaki yerini alacak.

Paketleme tesisi ve üretimi yapılarak sofralara ulaştırılacak doğal ürün çeşitleri hakkında bilgiler veren Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘'6 bin 500 metrekare açık alan, 3 blok olarak toplam bin 200 metrekare kapalı alandan oluşan tesisimiz Türk Standartlar Enstitüsü tarafından incelenmiştir. TSE-İSO-EN 9001, TSE-İSO-EN 14001,TSE-İSO-EN 22000 ve TSE-İSO-EN 45001 belgelerini almıştır. 78 farklı ürünün paketleneceği tesisimizin “helal” gıda denetimleri de tamamlanmıştır. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretini aldığımız Akdağmadeni Salebimiz artık bu tesiste öğütülerek paketlenecektir. Tesisimizde sıvı, jel, marmelat dolum bölümü, toz ürünler dolum bölümü, bakliyat dolum bölümü ile birlikte sebze ve meyve kurutma ünitesi bulunmaktadır.'' dedi.

Tesiste paketlenerek hazır duruma getirilen ilk ürünlerin deprem bölgelerinde ulaştırılacağını da ifade eden Başkan Yalçın, “6 Şubat tarihinde ülkemizin son bin yılın en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Ülkemizin her bir ferdi gibi Akdağmadeni halkı da deprem bölgesine ulaştırılacak yardımlar için seferber oldu. Akdağmadeni'nden ve köylerimizden topladığımız özellikle kuru bakliyat çeşitlerini belediye olarak paketleme tesisimizde paketleyip deprem bölgesindeki kardeşlerimize göndereceğiz. Üretip paketlediğimiz ilk ürünlerin deprem bölgelerine gidecek olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur.” şeklinde konuştu.