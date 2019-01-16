Uyuşturucu ile mücadelede muhtarlar bilgilendirildi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi gereğince, Boğazlıyan Kaymakamlığı "Uyuşturucu ile Mücadele” kapsamında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

Boğazlıyan Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Beyaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Şahin, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Önalan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Turan Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ömer Aynalı, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda İçişleri Bakanlığı tarafından sokak satıcıları ile mücadeleye vatandaş gözetimini ve katkısını sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘UYUMA' (Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu) hakkında da bilgi verildi.

Toplantı sonunda konuşan İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, “İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, Bakanlığımızın eylem planı çerçevesinde, Boğazlıyan'da uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede tüm kurumlarımız kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmek için büyük bir gayret gösteriyor. Ancak takdir edersiniz ki sadece kolluk güçlerimizin tek başına yapacağı bir mücadele bu anlamda yeterli değil, uyuşturucu ile mücadele için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız olarak hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Topyekûn mücadele şart” diye konuştu.

Bu noktada özellikle köy ve mahalle muhtarlarına uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli bir görev düştüğünü vurgulayan Kaymakam Sinanoğlu, “Muhtarlarımızdan beklentimiz, kurumlarımızla ve kolluk güçlerimizle uyuşturucu mücadele konusunda işbirliği, dayanışma ve iletişim halinde olmalarıdır. Bu mücadelenin muhtarlarımızla birlikte daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyorum” dedi.