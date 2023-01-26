Uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama

Yozgat merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Yozgat merkezli, Kırşehir, Kayseri ve Kırıkkale'de "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlar ile uyuşturucu madde kullananlara" yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 41 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken "Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan mahkemeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.