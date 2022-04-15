İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 3 kişi tutuklandı

Yozgat kent merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2’si kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Yozgat kent merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı.


Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yeni Cami ve Şeyh Osman Mahallelerinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.


Operasyonda G.K., P.Ö. ve M.S.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde satışa hazır 10 gram esrar ve 4 gram metamfetamin ile 51 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.


İkisi kadın biri erkek olmak üzere P.Ö., G.K. ve M.S.C. isimli şüpheliler, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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