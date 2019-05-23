Uyuşturucuya karşı tiyatro oyunu sergilendi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde öğrencileri uyuşturucu bağımlılığına karşı bilinçlendirmek için tiyatro oyunu düzenlendi.

Akdağmadeni Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘'Pembe Aslında Siyahtır ‘'adlı tiyatro gösterisi gençler tarafından büyük ilgi gördü. Belediye çok amaçlı konferans salonunda 3 seans halinde sahnelenen oyunu ortaokul ve lise dengi okullardan yaklaşık 700 öğrenci izledi. Oyunda, uyuşturucunun topluma, aileye ve bireye olan olumsuz etkileri konu alındı. Yaklaşık 45 dakika süren oyununda gençlere tozpembe olarak sunulan uyuşturucunun zararlı olduğu anlatılarak, kötü alışkanlıkların insan üzerinde ki etkileri ve gençlerin düştüğü kötü durum canlandırıldı.

Tiyatro oyununu öğrencilerle birlikte izleyen Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın gösteri sonrası öğrencilere yapmış olduğu konuşmasında, ‘'Bağımlılık, günümüzün en tehlikeli hastalıklarından biri haline geldi. Bağımlılık konusunu değerlendirirken sadece uyuşturucu madde bağımlılığı değil, sigara, alkol ve teknoloji bağımlılığına da dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Bir hekim olarak bu konulara çokta yabancı olmayan birisiyim. Görevimi yaparken birçok hastanın vefatına şahit oldum. Bunların içerisinde uyuşturucu sonucu vefat eden gençlerimiz de vardı. Ailelerine yaşanan bu durumu anlatmak gerçekten tarifi zor bir durum ve ben bu durumu yaşadım. Çocuklarımızı ölümcül sonuçlar doğuran kötü alışkanlıklardan korumak hepimizin görevi. Bizler de belediye olarak gençlerimizi ve ailelerimizi bilinçlendirmek, gençlerimizi bu tür olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve korumak adına tiyatro gösterisi düzenlemesi için Balans Tiyatro ekibini ilçemize davet ettik. İlçemizde yabancı madde kullanımına bağlı bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için gençlerimizin daima yanında olacağız. Bir defadan bir şey olmaz dememek lazım. Her bağımlı bir defa ile başlıyor ne yazık ki” dedi.