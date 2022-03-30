Uyuşturucuyla Mücadelede Bilim sempozyumu Akdağmadeni'ne değer kattı

Akdağmadeni Sağlık Yüksek Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen, 2 günde toplam 7 oturumdan oluşan sempozyuma 11 farklı şehirden 23 bilim insanı katıldı.

Sempozyum Başkanlıklarını İlçe Kaymakamı Fatih Topuz, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Prof. Dr. Hamit Hancı, Prof. Dr. Fevzi Polat, Prof. Dr. Yurdagül Erdem, Prof. Dr. Sevinç Polat ve Dr. Öğretim Üyesi Suzan Tek Ayaz yaptı.

Sempozyumda konuşan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, uyuşturucunun çok önemli sosyal ve ekonomik toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti. Başkan Yalçın, “Son dönemlerin en büyük problemlerinin başında gelen uyuşturucu bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadelede etkin yöntemlerin bilimsel olarak tartışılacağı, ortaya çıkacak çok değerli bilgilerle bizleri aydınlatan ve yön gösteren bu önemli sempozyumu ilçemizde gerçekleştirmekten ve değerli hocalarımızı İç Anadolu Bölgesi'nin incisi olan ilçemizde ağırlamaktan mutluyuz, gururluyuz” dedi.

Uyuşturucu ile mücadelenin en büyük görevlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Yalçın, “Gülmek için ölüme giden bir nesille karşı karşıyayız. Belki özenti olarak belki kendini ispatlama çabası olarak uyuşturucuya bulaşan kendini içinden çıkılmaz bir duruma sokan bir gençliği korumak bizlerin en büyük görevidir. Doktor olarak görev yaptığım süre boyunca yüzlerce insanın ölüm haberini vermek zorunda kaldım. Ama en çok üzüldüğüm vaka 20'li yaşlarda bir gencimizin uyuşturucudan dolayı ölüm haberini ailesine vermek oldu. Dokunabileceğimiz belki de hayatına yön verebileceğimiz bir çocuktu ama biz toplum olarak ona dokunmadığımız için o gencimizi kaybettik. Uyuşturucu madde kullanımına başlarken zevk verir gibi görünüyor ama ilk dozda veya sonraki dozlarda ani ölümler karşımıza çıkabiliyor. Uyuşturucu madde kullanımını bireysel bir hastalık olarak değil, toplumsal rahatsızlıkların bireye yansıması olarak tarif ediyorum. Sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programa Yozgat Valisi Ziya Polat, Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Alay Komutanı Albay Halil Başer, akademisyenler, il ve ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.