Uzman Doktor Naziye Ak'tan kanser uyarısı

Naziye Ak, Kanser Haftası dolayısıyla vatandaşları uyararak bilgilendirmede bulundu.

Uzman Doktor Ak kanser hakkında verdiği bilgilerde, “Vücudumuzda tüm hücreler bölünerek büyümek ve yenilenmeye programlanmıştır. Ancak bu büyüme çeşitli mekanizmalar ile Kontrol altında tutulur. Kanser, bu mekanizmalarda bozulmalar sebebiyle hücrelerin kontrolsüz büyümesiyle oluşur. Özellikle son on yıl içinde kanser tedavisi alanında ciddi ilerlemeler olmuştur. Hedefe yönelik ajanların geliştirilmesiyle, hastalar için kemoterapilere göre daha az yan etki ile daha etkin tedavi seçenekleri gündeme geldi. Hastaların tedavi konusunda umutsuz olmayacağı bir dünyaya erişmek üzereyiz. Ancak yine de, kanserin tek gerçek tedavisi erken tanı ile mümkündür. Kadınlar için meme ve jinekolojik kanserler, erkekler için prostat kanseri ve tüm cinsiyetteki hastalar için kolon ve akciğer kanseri tarama programları mevcuttur. Kişiler, yaş ve risk faktörlerine göre kendilerine uygun testleri mutlaka aile hekimlerine danışmalıdır. Pandemi sürecinde bile tarama programlarının aksatılması önerilmez. Kanseri yok etmek yakın gelecekte mümkün görünmese de, erken tanı ve uygun tedaviler ile hayatımızdaki etkilerini yok edebiliriz. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil kanser tarama araçlarında: 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yıl da bir rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalınbağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tarama sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunan kişiler, tarama sonrası teşhis merkezlerimize yönlendirilmekte ve ileri tetkikler yapılmaktadır. Teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Kansere karşı mücadelede “Farkındalık ve Bilinç Düzeyinin arttırılması” önemli olup, Nisan ayının ilk haftası ülkemizde “Kanser Haftası” olarak kabul edilmiştir. Her yıl 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftasında, ülkemiz açısından önemi giderek artan kanser hastalığına karşı halkta farkındalık oluşturmak, taramalara katılımı artırmak için birçok etkinlik düzenlenmektedir. Ancak halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarının yılın bir haftası ile sınırlı tutulmayıp yıl boyunca sürdürülmesinin akılda tutulması kanser mücadelesinde önemli kazanımlar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.