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Uzunlu Cumhuriyet Ortaokulunda 4006 Bilim Fuarı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Uzunlu Cumhuriyet Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği Fuarının 3.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Uzunlu Cumhuriyet Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği Fuarının 3.'sü düzenlendi.


Boğazlıyan Uzunlu Cumhuriyet Ortaokulu tarafında düzenlenen bilim fuarına Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Boğazlıyan Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Beyaz ve Feramuz Bozoğlu katıldı.


Bu yıl 3.'sü düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği Fuarının açılışını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Okul Müdürü Ayfer Dalaslan yaptığı konuşmada “Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile zekanın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu düşüncenin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Velilerimizin de destekleriyle öğrencilerimiz üretebilmenin heyecanını, ürettiğini başkaları ile paylaşmanın coşkusunu ve özgüven duygusunu yaşamaktadır. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Okulumuz öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilerimize bu heyecanı yaşatan TÜBİTAK'a gönülden şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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