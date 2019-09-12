Vali Çakır, Kerkenes Antik Kentinde incelemede bulundu

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat il merkezinin güneydoğusunda, Sorgun ilçesi Şahmuratlı Köyü'nün 5 km. batısında, Kapadokya Ovası'nın kuzey ucunda yer alan Kerkenes Antik Kentinde incelemede bulundu.

İlk yüzey araştırmalarına 1993 yılında başlanan ve Anadolu platosunda M.Ö. 600 yılı dolaylarının en geniş yerleşimlerinden biri olarak bilinen antik kentte incelemede bulunan Vali Çakır, Müze Müdürü ve İl Kültür Müdür Vekili Arkeolog Hasan Kerim Şenyurt'tan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Vali Çakır daha sonra Şahmuratlı köyü sakinleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Müzeyi Ziyaret Etti

Şahmuratlı ziyaretinden sonra il merkezinde bulunan Arkeoloji müzesine geçen Vali Çakır, ilimiz genelinde bu güne kadar yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve müzede sergilenen tarihi eserleri inceledi. Vali Çakır, tarihi eserler hakkında Müze Müdürü Şenyurt'tan detaylı bilgi aldı.

Vali Çakır, ilimizin geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olduğunu belirterek, ören yerlerindeki kazı çalışmalarının devam edeceğini ve ilimizdeki tarihi yerlerin gün yüzüne çıkacağını söyledi.