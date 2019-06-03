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Vali Çakır, köy halkı ile iftar sofrasında buluştu

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Ramazan aylarında her akşam bir tek iftar sofrası kurulan Yozgat’ın merkeze bağlı Musabeyli köyünde vatandaşlar ile iftar yaptı.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Ramazan aylarında her akşam bir tek iftar sofrası kurulan Yozgat'ın merkeze bağlı Musabeyli köyünde vatandaşlar ile iftar yaptı.


Ramazan aylarında toplu iftar geleneğini sürdüren 100 haneli Musabeyli köyünde vatandaşlar her akşam kurdukları tek bir iftar sofrasında birlik ve beraberliklerini pekiştiriyorlar. Ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşayan köy halkının misafirleri ise Yozgat Valisi Kadir Çakır ile Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse oldu. Musabeyli köyü caminin sosyal tesislerinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çakır, köy halkına teşekkür etti. Köy halkı ile birlikte iftar yapan Vali Çakır, daha sonra köy halkı ile uzun süre sohbet edip taleplerini dinledi. Vali Kadir Çakır, köy sınırları içerisinde bulunan jandarma karakolunu da ziyaret ederek burada görev yapan askerlerle sohbet edip, karakol komutanından bilgi aldı.

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