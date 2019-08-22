Vali Çakır, okul aile birliği başkanlarıyla toplantı yaptı

Valilik konferans salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamalarını sağlamak için herkese iş düştüğünü belirterek, “Eğitimde geçtiğimiz sene bir sıçrama yaptık ve 50. sıradan 31. sıraya geldik. Bu elbette yeterli değil. Önümüzdeki dönemlerde hava alanı ve hızlı trenle birlikte Yozgat bir ivme kazanacak. Bizim de eğitim konusunda gerekli hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin öğrencilerin gözünde farklı bir yeri var. Oturmamızla, kalkmamızla, hal ve hareketlerimizle, giyim kuşamımızla çocuklara örnek olmamız lazım. Eğitim öğretim hatır gönül işi ile olacak bir iş değil” dedi.

Gelişmiş ülkelerin birçoğunda genç nüfus olmadığına dikkat çeken Vali Çakır, “Bizim avantajımız genç nüfusumuzun olması. Bu genç nüfusu iyi işlememiz lazım. İyi işleyemezsek bu bizim aleyhimize döner. İnşallah birlik beraberlik içerisinde 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlar ve sorunsuz bir şekilde tamamlarız. Öğrencilerimizin kişiliklerini kazanmasında, taleplerin değerlendirilmesinde onlara açık olmamız lazım. Bizim için önemli olan çocuklarımızın eğitim öğretimi olsun hayat mücadelesi olsun hayatlarını kendileri idame edecek duruma getirmek. Ahlaklı, güzel, seviyeli nesillerin oluşmasında hepimize çok büyük iş düşüyor. Burada bir başarı olursa hepimizin başarısı, başarısızlık olursa da hepimizin başarısızlığı olacak. Birbirimizi dışlamadan, ötekileştirmeden, sorunları halının altına süpürmeden, karşılıklı olarak bir şeyler yapmak zorundayız. Ben tekrar 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.