Vali Çakır, "Önümüzdeki dönem Yozgat'ın kanatlanma dönemi olacak”

Yozgat Valisi Kadir Çakır,"Önümüzdeki dönem Yozgat'ın kanatlanma dönemi olacak. Bunu hepimiz gönülden istiyoruz. Bunda az da olsa katkımızın olmasını istiyoruz. Bütün amacımız bu" dedi.

Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Valiler Kararnamesiyle Yozgat'a atanan Vali Kadir Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Yozgat'ın geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Vali Çakır, Yozgat'ın gelişip kalkınması yönünde birçok yatırımların yapılmış olduğunu ve en önemli yatırımlardan birinin hızlı tren olduğunu söyledi. Hızlı trenin faaliyete geçmesiyle Yozgat'ta önemli işlerin sonuca varacağını aktaran Vali Çakır,"Bu güne kadar kente yapılan yatırımlar ve birikimler inşallah tamamlanır. Bu birikimler yatırıma ve değişime dönüşecektir. Şu an bu ortam fazlasıyla var, bizim üzerimize düşen bu değişimi dönüşümü hızlandırmaktır. Bir de sanayimizde baştan etkili yatırım yöntemlerini teşvik etmek. Çünkü dünya uzmanlaşma dünyası. Belli üretim alanları OSB'lerde öne çıkar. Yine tarımda hayvancılık biraz geri kalmış hayvancılığın desteklenmesi lazım. Devletimiz fazlasıyla destekliyor ama biraz çiftçimizi hayvancılıkla uğraşan kesimi bilinçlendirmek lazım. Tarımda uzmanlaşmaya gitmek en iyisi. Daha önce burada tarım arazileri birleştirme çalışmaları olmuş kalan kısımlarda da çiftçilerimizle el birliğinde güven ortamında bunu devam ettirmek lazım. Alanımız belli sanayi, hayvancılık ve tarım. Üç alanda da rekabeti en üst düzeye çekerek sonuç odaklı büyük başarılar elde edeceğimize ben yürekten inanıyorum. Önümüzdeki dönem Yozgat'ın kanatlanma dönemi olacak. Bunu hepimiz gönülden istiyoruz. Ama buna şahit olmayı istiyoruz. Bunda az da olsa katkımızın olmasını istiyoruz. Bütün amacımız bu" dedi.

Başta sanayi olmak üzere tarım ve hayvancılıkta üretimin önemine değinen Vali Çakır,"Yatırımcılarımızla OSB'de toplantı yaptım. Sonuçta ilk gün geldiğimde de söyledim bir yerde üretim olmazsa hiçbir şey olmaz. Üretim insanı canlı tutar ve değer katar. Kendinize saygınız artar. O üretim kültürünü biraz daha geliştirmek lazım. Daha önemlisi ortak iş yapma kültürümüzü geliştirmemiz lazım. Çünkü ufak sermayeler birleştiği zaman bir araya geldiği zaman anlam ifade eder. Hangi işi yapıyorsak insanların bir araya gelip emeklerini, enerjilerini birleştirmesi gerekiyor. İnşallah bu alanda da ben üzerime düşeni yapacağım. Bulunduğum her ortamda da dile getiriyorum. Bunlar bir araya geldiği zaman çok şey değişecek. Ben bu dönüşümü şu anda fazlasıyla hissediyorum" şeklinde konuştu.

Şehrin genelinde birçok yerde termal kaynakların olduğunu ve bu alanların işletilmeye açılması için çalışmalara hız vereceklerini aktaran Vali Çakır, "Geçen hafta Sarıkaya Roma Hamamıyla ilgili bir çalışmamız oldu. Bütün dünyada termal suların değerlendirilmesi çok önemlidir. Geçen hafta üniversitelerden hocalarımız geldi. Birkaç iş adamını davet ettim. Sonuçta Yozgat içerisinde yapacağımız şeyler var yapamayacağımız şeyler var. Termali bir tesis yapmak orada en kolayıdır. Önemli olan o tesisi yaşatabilmektir. Bunun içinde Türkiye'de bu işin markası haline gelmiş şirketler var. Çünkü oraya insanların bir şekilde gelmesi lazım. Yozgat'ın içinden, ilçelerinden gelen insanlarla ayakta kalacak yerler değil. Turlarla yurt içinden hatta yurt dışından insanların akışını sağlamak lazım. O açıdan belki bu anlamda dışarıdaki sermayeye ihtiyaç var. Hocalarımızla da konuştuk sadece kültür gezi amaçlı yaparsanız gelen sayısı çok az olur dediler. İşin içine kesinlikle sağılığı katmalıyız. Bu tesislerde en az birkaç doktor olmalı, onlar yönlendirmeli. Tabi bunlar devlet eliyle değil de kesinlikle özel sektörün elinde olmalı. Bu işi yapan Türkiye'de ciddi holdingler var. Onların ciddi anlamda bilgi ve birikimleri var. Turizm firmalarıyla anlaşmaları var. Ben onların bu işin içine girdikleri zaman burada çok daha başarılı işlerin yapılacağına inanıyorum. Gelecek hafta birçok iş adamını davet ettim inşallah olabildiğince de davet etmeye çalışacağım" ifadelerine yer verdi.

Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı ve yönetim kurulu üyeleri Vali Kadir Çakır'a teşekkür etti.