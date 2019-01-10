Vali Çakır, “Yozgat'ta güçlü bir yazılı basın var”

Yozgat Valisi Kadir Çakır, il genelinde görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Yozgat İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa il genelinde faaliyetlerini sürdüren yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. Yozgat'ta çok güçlü yazılı basın olduğunu söyleyen Vali Çakır, yaptığı açıklamada “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun. Her görev zor. Sizin göreviniz daha zor. Bunu kabul etmek lazım. Genelde büyük emek harcadığımız işlerde bile çok zaman eleştiri alabileceğiniz bir mesleği icra ediyorsunuz. Samimiyetle söylüyorum. Yozgat'ta çok güzel ve güçlü bir yazılı basın var. Yerel basında ciddi anlamda bir samimiyet var. Okumaya özen gösteriyorum. Hem köşe yazısı hem de haber olarak güçlü bir yazılı basınımız var. Basının özelliği de, güzelliği de bence yazılı olması” dedi.

Gazetecilerin şehrin olmazsa olmazlarından olduğunu belirten Vali Çakır, “Tüm eleştirilere açığım. Herkesin bir denge kurması lazım. Eleştirilerin yapıcı olması lazım. Önemli olan hizmettir. Güzel bir ülke ve güzel bir şehiriz. Bazen ortak organizasyonlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları inşallah hep birlikte aşarız. Belki bizim görmediğimiz sizin gördüğünüz şeyler olabilir. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Yozgat'ın kalkınması ilçelerimizin kalkınması için bütün önerilerinize tekliflerinize açığız. Hep birlikte ortak akıl oluşturmamız lazım” şeklinde konuştu.