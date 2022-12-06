Vali Polat, köy okulu öğrencileriyle “Buğday Tanesi” filmini izledi

Yozgat Valisi Ziya Polat, engelli İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesinin anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmini köy okulu öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte izledi. Öğrencilere sinema öncesi patlamış mısır ve içecek ikramında bulunuldu.

Sinema öncesi öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Polat, Osmanpaşa ilk ve ortaokulu öğrencilerini misafir ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Osmanpaşa ilk ve ortaokulunun eğitimde ve sosyal faaliyetlerde başarılı işlere imza attığını belirten Vali Polat, “Geçtiğimiz hafta yaptığımız ziyarette genç kardeşlerimize, öğretmenlerimize sinema sözü vermiştik. Bugün hep beraber inşallah sinemadayız. Biz çocuklarımızın sosyal, kültürel faaliyetlere de katılmasını istiyoruz.” dedi.

Sinemaya geldikleri için mutlu olduğunu belirten öğrencilerden Efe Kaya, Vali Polat'a teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da Vali Polat ve öğrencilere eşlik ederek filmi izledi.