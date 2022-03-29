Vali Polat, öğrencilerin okuma heyecanlarına ortak oldu

Yozgat'ta 58. Kütüphane Haftası nedeniyle “İlk kitabım, ilk heyecanım, okumaya başlıyorum” isimli program düzenlendi. İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Programda konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, öğrencilere anne ve babalarıyla her akşam kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Kitap okumanın önemine değinen Polat, “Kütüphanelere ayrı önem veriyoruz. Kütüphanelerin yaşatılması çocuklarla olacak. Yakında Yozgat'a yakışır bir kütüphane yapacağız. Kütüphaneleri sosyal, kültürel faaliyetlerin olduğu yaşam merkezlerine dönüştüreceğiz” dedi.

Bu yıl 58. Kütüphane Haftası'nın ana temasının "Kütüphanede hayat var” olarak belirlendiğini belirten İl Halk Kütüphanesi Müdürü Salih Eren ise “Bu hafta münasebetiyle, çeşitli faaliyetler düzenleyerek, öğrencilerimize, gençlerimize ve halkımıza kitapların ve kütüphanelerin önemini, kütüphaneciliğin sorunları ve bu sorunların nasıl aşılacağı konusunda bilgiler verdik” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bir yılda en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Program Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ile sona erdi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.