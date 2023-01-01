Vali Polat, yılbaşı gecesi kamu görevlilerini ziyaret etti

İlk olarak polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Ziya Polat, daha sonra Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi'nde hasta ve sağlık personellerinin yeni yılını kutladı. Uygulama noktasında polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Vali Polat, ekiplere görevlerinde başarı dileklerinde bulundu. Vali Polat, yolcuların da yeni yılını kutladı. Vali Polat yaptığı açıklamada 2023 yılının huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak kentte yaklaşık bin 300'e yakın kolluk kuvvetinin görevi başında olduğunu ifade etti. Polat, "Ekiplerimiz 7-24 saat görevinin başında. İnşallah huzur içerisinde 2023 yılına gireceğimizi düşünüyorum. Devletimizin tüm imkanları aziz milletimizin emrinde olduğunu tekrar ediyoruz. Emek veren sahada görev yapan milletimizin huzuru, güvenliği için görev yapan tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum." dedi.

Vali Polat'a Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer eşlik etti.