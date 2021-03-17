Vali Polat'tan okul ziyareti

Vali Polat, Yozgat'ta her bir öğrencinin eşit olanaklarla eğitim alabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Polat, özellikle yeni tip korona virüsten (Kovid-19) korunmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi. Polat, öğretmenlerle de bir araya gelerek, pandemi sürecinde okullarda yürütülen eğitim hakkında bilgi aldı. Eğitim için bütün imkanları seferber ettiklerini aktaran Polat, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Okul ziyaretinde Vali Polat'a Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da eşlik etti.