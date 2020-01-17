İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Valilik makam aracındaki Türk bayrağını öpüp alnına koydu

Yozgat’ta karne dağıtım töreninde bir öğrenci, törene gelen valilik makam aracındaki Türk bayrağını öpüp alnına koydu.

Yozgat'ta karne dağıtım töreninde bir öğrenci, törene gelen valilik makam aracındaki Türk bayrağını öpüp alnına koydu. O anlar okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Yozgat'ta bir öğrenci, Erdoğan Akdağ İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılan Vali Kadir Çakır'ın makam aracındaki Türk bayrağını görünce öpüp alnına koydu. Okulun bahçesine park edilen makam aracını incelemeye koyulan ve aracın etrafında dolaşan iki öğrenciden Adil Erdem Temiz, aracın önünde asılı Türk bayrağını öpüp alnına koydu. Birinci sınıf öğrencisi olan Adil Erdem'in bayrağı öpüp alnına koyduğu anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.