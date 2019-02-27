İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vergi Haftası Dolayısıyla Kan Bağışında bulundular

Yozgat Defterdarlığı tarafından “22-28 Şubat Vergi Haftası” dolayısıyla kan bağışında bulundular.


Yozgat Valiliği Binası fuaye salonunda yapılan organizasyonda Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, Defterdarlık Daire Müdürleri ve kurum personelleri kan bağışında bulundular.


Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner yaptığı açıklamada: “Her sene vergi haftası dolayısıyla kurum müdürlerimiz ve personellerimizle birlikte kan bağışına destek vermek amacıyla Türk Kızılayı ile kan bağışı organizasyonu düzenliyoruz. Defterdarlık olarak “Güçlü devlet için vergini, gazilerimiz için kanını ver” düşüncesiyle kan bağışına destek oluyoruz. Gazilerimiz vatanımız için seve seve canlarını vermekten çekinmemişlerdir. Bizlerde hem vatandaş olarak hem de Resmi Kurumlar olarak kanımızı vermeliyiz. Biz de Yozgat Defterdarlığı olarak bugün kan bağışında bulunarak Vergi Haftası içerisinde önemli bir etkinlik yapmış oluyoruz ve herkesi düzenli olarak Türk Kızılay'ına kan bağışı yapmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.