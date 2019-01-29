Veteriner çiftten örnek davranış

Yozgat'ta veteriner hekim Abdulsamet Zararsız ve eşi, iş yerlerinin önüne kurdukları barınak ve mama kapları sayesinde her gün sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Kendi gibi veteriner hekim olan eşi ile birlikte sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan Zararsız çifti, kliniklerinin önüne koydukları barınak ve mama kaplarıyla sokak hayvanlarının umudu oldu. Her gün düzenli olarak sokak hayvanlarını besleyen veteriner çift, yeri geldiğinde ise sokak hayvanlarının aşı ve bakımlarını yapmayı da ihmal etmiyor. Duyarlı davranışlarıyla çevredeki esnaflara da örnek olan veteriner çift, vatandaşların sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmalarını istiyor.

Veteriner Hekim Abdulsamet Zararsız sokak hayvanlarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için böyle bir sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini söyleyerek “Kliniğimizi bir buçuk yıl önce açtık. O günden beri burada mama ve su yaz kış demeden bulunuyor. Yozgat halkını biraz daha bilinçlendirmek ve onların da sokak hayvanlarına destekte bulunması adına böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Burada vatandaşların sokak hayvanlarına bakış açılarını biraz daha değiştirmeye çalışıyoruz. Halkımızdan bununla ilgili olumlu tepkiler alıyoruz. Yoldan geçenler bazen buradaki amaca katkıda bulunmak istiyoruz diye mama yardımı da yapıyor” dedi. Veteriner hekim Zararsız, özellikle soğuk kış günlerinde vatandaşların sokak hayvanları için daha duyarlı olmalarını isteyerek; “Sokak hayvanlarımız kış mevsiminde çok fazla aç kalamıyorlar, soğuya dayanamıyorlar. Herkes elinden geldiği kadar en azından evindeki bir yemeği bile bir yere koymasında fayda var” şeklinde konuştu.

Veteriner çiftin kendilerine örnek olduğunu belirten esnaf Ahmet Bozkurt ise “Komşumuz veteriner hekim Abdulsamet Bey ve eşi, soğuk kış günlerinde iş yerlerinin önüne mama, su ve barınak koyarak bir çalışma başlattı. Bu da mahalledeki evsiz köpeklere ve kedilerin hem yiyecek hem de barınma ihtiyaçlarını sağladı. Bizlere de örnek oldular. Güzel bir proje. Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına karşı daha da duyarlı olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.