Yabancı avcılar Yozgat'ta 350 kilo ağırlığında yaban domuzu avladı

Av turizmi kapsamında İspanya'dan gelen yabancı avcılar, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde ormanlık alanlarda 350 kilo ağırlığında yaban domuzu avladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde av turizmi kapsamında, yabancı avcılar, yaban domuzu avı yaptı. Akdağmadeni'nde sürdürdükleri av boyunca 16 yaban domuzu vuran 10 kişilik İspanyol kafileye yerel rehber Bünyamin Kutluer, av organizasyon şirketi yetkilileri ve milli parklar görevlileri eşlik etti.

Yaban domuzu avının, hem av turizmine hem de yaban domuzunun tarıma ve yerleşim alanlarında yapmış oldukları zararlara ilişkin fayda sağlayacağı belirtildi.

Av organizasyon şirketi sahibi Uğur Barutçu Akdağmadeni'nin av turizmi için büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek. “Yapılan avları ilgili resmî kurumlardan izinli olarak gerçekleştiriyoruz. İlk etapta İspanyol kafilemiz belirlenen ücretlerin ödemesini yaparak domuz avı gerçekleştirdi. Yapılan avlar yaban hayatı popülasyonunu olumlu yönde etkilemekle birlikte köyde yaşayan vatandaşlarımızın da faydasına olmaktadır. Özellikle Akdağmadeni bölgesinde çiftçilerimizin mahsullerine ciddi zararlar veren yaşlı erkek domuzların avlanmasını yaparak çiftçilerimize de katkı sunuyoruz. Kafilemizi büyük bir misafirperverlikle ağırlayan Akdağmadeni halkına, bizlere her konuda yardımcı olan Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dedi.