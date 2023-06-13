Yabancı gazeteciler Yozgat kültürünü tanıdı

UNESCO Dünya Kültür Mirası tanıtım etkinlikleri çerçevesinde yurt dışından Yozgat'a gelen 11 basın mensubu, kentin tarihi yerlerini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Yozgat İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan, Sırbistan ve Türkmenistan'dan 11 basın mensubu Yozgat'a geldi. Yozgat'ın tarihi, kültürel, turistik ve gastronomik özellikleri yabancı basın mensuplarına İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci tarafından tanıtıldı.

Konuk gazeteciler ilk olarak Sarıkaya ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Basilica Therma Roma Hamamını ziyaret etti. Kent merkezinde müzeyi gezen gazeteciler daha sonra Çapanoğlu Büyük Cami ve Hayri İnal Konağını gezme imkanı buldular. Basın mensupları son olarak ise Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkını gezdi.

Gezinin amacının Türkiye ve Yozgat'ı yurt dışında tanıtmak olduğunu söyleyen Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yıl içerisinde çeşitli tanıtım programları oluyor. Program çerçevesinde yurt dışından kültür ve turizmle ilgili yazılar yazan gazeteciler davet ediliyor. Bugün ilimize gelen misafirlerimiz, Roma Hamamı, müze, Çapanoğlu Büyük Camisi, Hayri İnal Konağını gezdi ve bilgi aldılar. Gazetecilere, kültür varlıklarımızı yemeklerimizi tanıttık” dedi.

Sırbistanlı gazetecilerden Marija Jakob ise kentin tarihi mekanlarını gezdiklerini ifade ederek, "Müzede Yozgat ve Türk tarihinin bir bölümünü gördük. Buradaki insanlar çok cana yakın, misafirperverler ve yemekleri çok lezzetli. Yozgat'ta olmaktan çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.