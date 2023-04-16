Yabani otlara karşı ekinler ilaçlanıyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde verimli geçen yağışların ardından çiftçiler ekinlerini yabani otlara karşı ilaçlamaya başladı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Yozgat'ta son aylarda etkili olan yağışlarla birlikte yeşile bürünen hububat tarlaları, çiftçiyi sevindirdi. Yağışların ardından Çekerek ilçesinde çiftçiler ürünlerini yabani ottan korumak ve besin değerini artırmak için tarlalarını ilaçlamaya başladı.

Zirai ilaçlama yaparak ürün kaybının önüne geçmeyi düşündüklerini söyleyen Arpaç köyü çiftçilerinden Osman Temir, “Tarlamızda ekin ilaçlaması yapıyoruz. Bu sene mahsulümüz çok güzel, yağışta oldu faydalı oldu ekinlere. Yağıştan dolayı geçte olsa ekinlerimizi yabani otlara karşı ilaçlamaya başladık. Herkese bereketli kazançlar diliyorum.” dedi.